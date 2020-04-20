Зараженный коронавирусом россиянин порезал ножом полицейского

В Екатеринбурге зараженный коронавирусом мужчина напал с ножом на стража порядка. Инцидент случился 18 апреля в Ленинском районе города.
Как сообщает Пятый канал, полицейский помогал сотрудникам Роспотребнадзора во время принудительной госпитализации инфицированного. На просьбу поехать в больницу местный житель отреагировал неадекватно: он схватил нож и набросился на правоохранителя.
В результате полицейский получил ранение предплечья. Мужчина вызвал подкрепление, и разбушевавшегося пациента задержали. Госпитализация правоохранителю не потребовалась, уточняет РИА Новости.
Популярные темы форума
Ненавижу
Любимая российская актриса
Что будет дальше трудно даже представить
После 30 лет сложно найти..
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Астрологи, что нас ждет?
Не верю в себя
Школьная подруга увела мужа
Соседи
Пропускная система в Москве