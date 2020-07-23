Самбурская заговорила о материнстве: Я готова. Кто меня оплодотворит?

Актриса Настасья Самбурская заговорила о материнстве. Знаменитость призналась, что мечтает о сыне.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" скрывает личную жизнь от публики. Артистка была замужем лишь один раз: с 2017 по 2018 год она жила с коллегой Кириллом Дыцевичем. О нынешнем ухажере Настасьи Самбурской ничего не известно.

Поклонники не перестают донимать знаменитость вопросами о браке и материнстве. Так, накануне один из пользователей социальной сети "Инстаграм" поинтересовался у Самбурской, когда она будет готова завести ребенка.

Артистка не смогла ответить на вопрос. "Это же не делается так: "Ой, я готова. Так, быстро, кто меня оплодотворит? Срочно", – сказала Настасья. При этом знаменитость отметила, что мечтает о сыне.

Настасья Самбурская заявила, что ее раздражают люди, которые пытаются навязать ей свои ценности. "Они знают, что тебе надо, когда тебе надо. Они понимают, что срок пришел. Займитесь своей жизнью", – выразила мнение звезда.

Несколько дней назад Настасья Самбурская удивила поклонников сменой имиджа. В личном микроблоге актриса разместила фотографию, на которой предстала со светлыми волосами. Перемены во внешности знаменитости оценили поклонники.