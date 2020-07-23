Самбурская заговорила о материнстве: Я готова. Кто меня оплодотворит?

Звезда сериала "Универ. Новая общага" скрывает личную жизнь от публики. Артистка была замужем лишь один раз: с 2017 по 2018 год она жила с коллегой Кириллом Дыцевичем. О нынешнем ухажере Настасьи Самбурской ничего не известно.
Поклонники не перестают донимать знаменитость вопросами о браке и материнстве. Так, накануне один из пользователей социальной сети "Инстаграм" поинтересовался у Самбурской, когда она будет готова завести ребенка.
Артистка не смогла ответить на вопрос. "Это же не делается так: "Ой, я готова. Так, быстро, кто меня оплодотворит? Срочно", – сказала Настасья. При этом знаменитость отметила, что мечтает о сыне.
Настасья Самбурская заявила, что ее раздражают люди, которые пытаются навязать ей свои ценности. "Они знают, что тебе надо, когда тебе надо. Они понимают, что срок пришел. Займитесь своей жизнью", – выразила мнение звезда.
Несколько дней назад Настасья Самбурская удивила поклонников сменой имиджа. В личном микроблоге актриса разместила фотографию, на которой предстала со светлыми волосами. Перемены во внешности знаменитости оценили поклонники.
Популярные темы форума
папа не любит евреев
Не до жиру
Москва или Киев?
Боюсь рожать
Низкая социальная ответственность
Азербайджанцы и армяне в Москве
Русские парни самые красивые
что употребляет жирик
Хочу вернуть мужа
Как зовут вашего ребенка?