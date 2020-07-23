Самбурская ошарашила поклонников резкой сменой имиджа

Настасья Самбурская стала блондинкой. Преображение звезды приятно удивило поклонников.

Актриса опубликовала в "Инстаграм" снимок в новом образе и намекнула подписчикам, что это только парик. "Если так, привыкните?" – спросила фолловеров знаменитость.

Россияне были ошарашены резкими изменениями во внешности певицы. Однако большинство сошлось во мнении, что яркий блонд Настасье Самбурской к лицу.

"Шик", "Как Вас молодит этот цвет", "Красотка!" – восхитились поклонники артистки. Многие отметили, что звезда прекрасна в любом виде.

Самбурская любит эпатировать публику. Она публикует провокационные фотографии, которые собирают море комментариев. К слову, у нее много хейтеров, которые при любой возможности критикуют артистку – то за крутой нрав, то за эксперименты со внешностью.

Ранее звезда опубликовала в соцсети снимок из клиники витаминной терапии, где находилась под капельницей. Она отметила, что решила укрепить иммунитет. Однако фолловеры решили, что Настасья Самбурская увлекается алкоголем и решила "прокапаться" для очистки организма.