Самбурская ошарашила поклонников резкой сменой имиджа

Актриса опубликовала в "Инстаграм" снимок в новом образе и намекнула подписчикам, что это только парик. "Если так, привыкните?" – спросила фолловеров знаменитость.
Россияне были ошарашены резкими изменениями во внешности певицы. Однако большинство сошлось во мнении, что яркий блонд Настасье Самбурской к лицу.
"Шик", "Как Вас молодит этот цвет", "Красотка!" – восхитились поклонники артистки. Многие отметили, что звезда прекрасна в любом виде.
Самбурская любит эпатировать публику. Она публикует провокационные фотографии, которые собирают море комментариев. К слову, у нее много хейтеров, которые при любой возможности критикуют артистку – то за крутой нрав, то за эксперименты со внешностью.
Ранее звезда опубликовала в соцсети снимок из клиники витаминной терапии, где находилась под капельницей. Она отметила, что решила укрепить иммунитет. Однако фолловеры решили, что Настасья Самбурская увлекается алкоголем и решила "прокапаться" для очистки организма.
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