Марию Порошину втянули в грязную аферу

Мошенники постоянно пытаются нажиться на именах знаменитостей. На этот раз злоумышленники воспользовались популярностью Марии Порошиной.

В этом году звезда сериала "Всегда говори "всегда" Мария Порошина вновь стала обсуждаемой персоной. Актриса приняла участие в проекте "Танцы со звездами". Вспомнив об артистке, некоторые пользователи Сети начали искать ее инстаграм-аккаунт, чтобы посмотреть личные фотографии.

Вместе с тем активизировались мошенники. Они создают аккаунты, помечая, что это официальный профиль Порошиной. Доверчивые люди подписываются, а потом видят навязчивую рекламу неких продуктов, которой якобы занимается актриса.

Узнав об этом, Мария предупредила поклонников. Артистка опубликовала скриншот публикации мошенников, которые пытаются нажиться на ее имени. "Другой человек выдает себя за меня и продает за большие деньги продукты весьма странного характера", – сообщила Порошина.

Знаменитость призвала пользователей Сети жаловаться на такую рекламу администраторам "Инстаграм". "Буду вам очень признательна", – написала она.

Напомним, недавно Мария Порошина опубликовала редкий снимок, на котором запечатлен ее маленький сынишка. Мальчику всего полтора года. Кто является отцом ребенка, актриса так и не сообщила.