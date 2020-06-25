Сериал "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

Накануне, 24 июня, на турецком телеканале ATB состоялся показ финальной серии первого сезона ленты, главную роль в которой исполнил Бурак Озчивит. Всего зрители увидели 27 двухчасовых эпизодов.
По словам продюсера проекта Мехмета Боздага, у сериала "Основание: Осман" очень высокие рейтинги. Картину продлят на второй сезон. Новые эпизоды будут также транслироваться в прайм-тайме на АТВ.
Дата премьеры пока не названа. Если следующая часть теленовеллы будет такой же популярной, то и она будет не последней.
Информацию в личном инстаграм-аккаунте подтвердил исполнитель роли правителя Османа Бурак Озчивит. Артист опубликовал кадр из теленовеллы и попрощался со зрителями до второго сезона.
По мнению создателей, успех сериала "Основание: Осман" основан на таланте и харизме Озчивита. У артиста много поклонников не только на родине, но и за рубежом.
Сериал "Основание: Осман" повествует о молодом правителе турецких земель Османе Первом. Мужчина взял на себя управление территориями после смерти отца Эртугрула. Благодаря храбрости, интеллекту и решительности он обеспечит своему народу славу. Теленовелла стала продолжением ленты "Возрождение: Эртугрул".
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