Банщикова назвала поцелуй с Хабенским лучшим за время работы в кино

По словам знаменитости, лучше всех в этом вопросе оказался Константин Хабенский. Артисты вместе снимались в многосерийной картине "Женский роман" в 2004 году. Анна Банщикова призналась, что на съемках они так долго целовались, что не заметили столб и почти врезались в него.
Немного рассказала Анна Банщикова о сериале "Ищейка". Как выяснилось, до конца работы над очередным сезоном теленовеллы осталось три дня.
Поведала артистка и о своей героине. По словам Анны, персонажа для "Ищейки" она сделала очень разносторонней, дабы не уставать в процессе работы. "Чтобы она была и глупая, и умная, и веселая", – сказала актриса.
Карантин звезда сериала "Ищейка" проводит с детьми. Недавно актриса купала небольшую квартиру в Геленджике. В этот город знаменитость приехала ради съемок, но пожив в нем немного решила остаться. Артистка влюбилась в местную природу и жителей.
В новых апартаментах Анны Банщиковой скоро будет ремонт. Актриса уже посоветовалась со специалистом, который вот-вот пришлет ей дизайн-проект ее нового дома. Сериал "Ищейка" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.
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