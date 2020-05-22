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Банщикова назвала поцелуй с Хабенским лучшим за время работы в кино

Банщикова назвала поцелуй с Хабенским лучшим за время работы в кино

Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Ищейка" поделилась секретом с телеведущей Ариной Шараповой. Актриса Анна Банщикова рассказала, с кем из коллег по цеху целоваться в кадре приятнее всего.
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По словам знаменитости, лучше всех в этом вопросе оказался Константин Хабенский. Артисты вместе снимались в многосерийной картине "Женский роман" в 2004 году. Анна Банщикова призналась, что на съемках они так долго целовались, что не заметили столб и почти врезались в него.

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Немного рассказала Анна Банщикова о сериале "Ищейка". Как выяснилось, до конца работы над очередным сезоном теленовеллы осталось три дня.

Поведала артистка и о своей героине. По словам Анны, персонажа для "Ищейки" она сделала очень разносторонней, дабы не уставать в процессе работы. "Чтобы она была и глупая, и умная, и веселая", – сказала актриса.

Карантин звезда сериала "Ищейка" проводит с детьми. Недавно актриса купала небольшую квартиру в Геленджике. В этот город знаменитость приехала ради съемок, но пожив в нем немного решила остаться. Артистка влюбилась в местную природу и жителей.

В новых апартаментах Анны Банщиковой скоро будет ремонт. Актриса уже посоветовалась со специалистом, который вот-вот пришлет ей дизайн-проект ее нового дома. Сериал "Ищейка" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.

Автор: 22 мая 2020, 16:45 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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