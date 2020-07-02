39-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет идеальной кожи

Актриса призналась, что очень внимательно относится к выбору средств по уходу за лицом. Равшана Куркова учитывает особенности своей кожи.

39-летняя звезда отечественного кино и сериалов выглядит намного моложе своих лет. Поклонники часто интересуются секретом Равшаны Курковой. Между тем знаменитость не скрывает, что залог успеха – здоровая и красивая кожа.

Актриса признается, что к декоративной косметике абсолютно равнодушна, но уходовую просто обожает. Шкафчик в ванной комнате Курковой доверху забит различными сыворотками, кремами и лосьонами. Равшана любит пробовать различные новинки.

Артистка отметила, что очень внимательна в подборе средств для лица. "У меня смешанная кожа, склонная к пигментации, и я всегда это учитываю", – поведала знаменитость. Выбирая ту или иную марку косметики, Куркова ориентируется на собственные индивидуальные особенности.

Ранее в интервью актриса рассказала, что каждое ее утро начинается со стакана воды с лимоном. Также знаменитость ежедневно употребляет таблетку с эхинацеей. Таким образом Равшана Куркова укрепляет организм. Завтракать актриса любит овсянкой. Кашу звезда готовит на воде. Для вкуса в нее добавляет орехи и сухофрукты.

Летом Куркова бережет кожу от воздействия солнечных лучей. В это время года знаменитость обязательно использует солнцезащитный крем с SPF 30. Также знаменитость пользуется специальными средствами для волос, которые не позволяют локонам выгорать.