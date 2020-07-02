Взмокший Нагиев посмеялся над собой: Долгие интимные забавы превращают в отруби

Артист много лет является секс-символом отечественного кинематографа и любимцем женщин. Популярностью Дмитрий Нагиев обязан таланту и приятной наружности.
Звезда постоянно работает над внешним видом. Тренироваться Дмитрий начал еще в юности. В молодые годы Нагиев получил титул мастера спорта по самбо и выиграл чемпионат СССР.
Не забывает о физической активности знаменитость и сегодня. В личном микроблоге звезда опубликовала видео, которое, судя по всему, сделано после хорошей тренировки. В кадре взмокший от пота Нагиев идет по квартире, обнаженный минимум по пояс.
Ролик создан в режиме замедленной съемки. Запись сопровождает музыкальный трек со следующими строками: "Поздно, поздно, ничего не вернуть назад,/ Ничего не сделать уже".
Пост Дмитрий Нагиев прокомментировал довольно иронично. Артист признался, что в его возрасте петтинг должен длиться не более двух минут. Дескать, долгие интимные забавы превращают его в отруби. "Посоветуйте какой-нибудь центр реабилитации", – обратился артист к подписчикам.
Пользователи Сети восприняли жалобы знаменитости на годы как шутку. Поклонники отмечали, что 53-летний Дмитрий Нагиев выглядит потрясающе. В комментариях к публикации интернет-пользователи сравнили артиста с коллегой по цеху Михаилом Ефремовым. Последний, по их словам, всего на три года старше Дмитрия, но выглядит стариком.
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