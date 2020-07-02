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Юлия Пересильд поздравила отца своих детей Алексея Учителя: Люблю

Юлия Пересильд поздравила отца своих детей Алексея Учителя: Люблю

Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" поздравила отца своих дочерей Алексея Учителя и его коллег с Днем режиссера. Юлия Пересильд призналась, что преклоняется перед трудом кинематографистов.
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Артистка отметила, что считает себя счастливицей, ведь на своем творческом пути она встречала только талантливых режиссеров. Юлия Пересильд как-то раз побывала в шкуре постановщика, поэтому отлично понимает, как сложна и энергозатратна эта профессия.

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 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

Режиссер, по словам звезды сериала "Зулейха открывает глаза", отвечает за все на площадке. "Именно от личности зависит успех или неуспех, получилось или не получилось!" – рассудила Пересильд. Юлия добавила, что хороший постановщик может сделать невозможное и вылепить из артиста что угодно.

Знаменитость призналась в любви ко всем представителям этой профессии. "Люблю! Каждого по–своему!" – высказалась актриса из сериала "Зулейха открывает глаза".

Напомним, что 35-летняя Юлия Пересильд воспитывает двоих детей. Дочек артистка родила от режиссера Алексея Учителя. Кинематографист старше актрисы на 33 года. Не так давно отпрыски знаменитостей отпраздновали дни рождения. Старшему ребенку пары исполнилось 11 лет, младшей девочке – восемь.

Автор: 2 июля 2020, 10:35 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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