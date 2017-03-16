Актриса Олеся Железняк в рабстве у ипотеки

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Олеся Железняк дала откровенное интервью. Актриса рассказала об ипотеке и о том, как справляется с четырьмя детьми.

Сегодня, 16 марта, в прокат выходит новый фильм "Везучий случай, в котором снялась Олеся Железняк. По словам актрисы, с героиней ее связывает только одно – ипотека. "Она произносит прекрасные слова: "Взяли ипотеку. Теперь 30 лет будем жить в рабстве". На заявление супруга – Рожкова о том, что сделка оформлена на него, она парирует: "Ну а я че? Замужем за рабом". Вот и в реальной жизни я в таком же положении. Долг банку и проценты примиряют со многим. К счастью, нам осталось выплачивать 12 лет, а не 30", – рассказала Олеся.

Бюджетом распоряжается именно Железняк, поскольку она основной добытчик в семье. "А мой муж актер Спартак Сумченко больше дома находится, с детьми. Он – оплот нашей семьи. Пока обязанности распределены так. Спартак – мой муж, я – его жена. Я просто люблю его, мне не нужно, чтобы он меня завоевывал. Прекрасно обхожусь без подарков, а цветы приношу из театра", – отметила актриса.

У Олеси и Спартака подрастают четверо детей: 13-летний Савелий, десятилетняя Агафья, шестилетний Прохор и трехлетний Фома. Железняк не стала скрывать, что ей непросто справляться с многочисленным семейством. "Да ничего я не успеваю, все на лету. Прискакала домой, накормила детей, обняла, поцеловала. Снова убежала. К счастью, свекровь на подхвате. А на четвертом ребенке у нас появилась еще и помощница. Теперь с нами живет милая женщина, которая присматривает за малышней и домом. Готовит периодически, потому что у меня нет времени, а муж не умеет. Вообще с возрастом дети меняются: свои дела, занятия, школа. Всех нужно распределять. Но когда я дома, то я только мама. Роли учу в перелетах или переездах", – цитирует Железняк Starhit.

Бывают у Олеси минуты отчаяния и усталости. Она рассказала: "В такие моменты я ложусь на кровать и рыдаю. Все встревожены сразу. Подходит младший Фома: "Мама, что с тобой? Ты плачешь? – Да, сынок. – А почему? – Это от счастья". Лежу так до тех пор, пока слезы не закончатся. А потом наступает новый день".