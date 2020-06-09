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Сериалы
Дмитрий Нагиев впервые подробно рассказал о любимой женщине

Дмитрий Нагиев впервые подробно рассказал о любимой женщине

Дмитрий Нагиев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист тщательно скрывает подробности личной жизни. Дмитрий Нагиев редко говорит об избраннице, но на этот раз сделал исключение.
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Знаменитость утверждает, что артист должен быть знаменит не чередой браков и разводов, а хорошей работой. Дмитрий Нагиев отметил, что скрывать подробности личной жизни для него легче легкого. Например, на премьерах артиста всегда сопровождает возлюбленная, которой удается оставаться незамеченной. Нагиев и его зазноба обычно садятся в разных концах зрительного зала.

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Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Говоря о любимой женщине, Нагиев отмечает, что та дослужилась с ним "до генеральши" и знает его лучше всех. Избранница для Дмитрия является верным другом. Для публики актер придумал массу образов, однако дома он всегда остается самим собой – простым парнем с Гражданского проспекта, что в Санкт-Петербурге.

Нагиев отметил, что эго, саморисование и понты – в реальной жизни ему совсем не присущи. Любимая, дети, надежды на работу – вот без чего нет Дмитрия Нагиева.

Дмитрий также сообщил, что не считает отношения работой. Артист полагает, что рядом с любимой должно быть хорошо. "Любовь – это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и ян", - рассуждает артист. По словам актера, если брак превращается в ежедневный труд, то он обречен.

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Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)

Напомним, о личной жизни Дмитрия Нагиева известно крайне мало. Знаменитость была в браке артисткой Алисой Шер. В этих отношениях актер стал отцом. Первенцу Дмитрия, Кириллу, уже 30 лет.

В 2015 году говорили, что Нагиев вновь пошел под венец. Дескать, второй супругой стала девушка, которая далека от публичной жизни. В этих отношениях, по слухам, у Дмитрия появились сын и дочь.

Автор: 9 июня 2020, 18:05 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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