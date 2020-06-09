Зрители сериала "Чума!" спорят о таланте Ольги Бузовой: Переигрывает

В Сети активно обсуждают появление поющей телеведущей Ольги Бузовой в сериале "Чума". Знаменитость спародировала саму себя.

На видеосервисе IVI доступен для просмотра комедийный проект "Чума!". Картина является сатирическим отражением происходящего в России из-за пандемии COVID-19. Действия ленты происходят в средневековье. Большое королевство вынуждено объявить карантин из-за смертельной инфекции.

Вокалистка и телеведущая Ольга Бузова тоже стала частью сериала "Чума!". Знаменитость, можно сказать, сыграла саму себя – певицу Бузильду.

Артистка появилась в сцене со звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Героини устроили соревнование. Соперницы давали друг другу глупые и опасные для жизни задания, например, отрубить руку или выпить яд. Отметим, что эпизод высмеивает любовь Бузовой к разнообразным челленджам в соцсетях.

Появление Ольги Бузовой в сериале "Чума!" активно обсуждают в Сети. Зрители спорят о наличии актерского таланта у знаменитости. Одни утверждают, что поющая телеведущая переигрывает, а также имеет проблемы с дикцией. Другие, наоборот, хвалят Бузову за способность посмеяться над собой.

"Посмотрела несколько серий. Конечно, сериал – не шедевр. Пишут в комментариях под ее постом, что переигрывает. Думаю, как раз наоборот: совершенно в духе жанра, абсолютно на своем месте. А на фоне некоторых профессиональных актрис еще и интересней", – рассудила интернет-обывательница.