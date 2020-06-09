Актриса Анна Невская рассказала об ужасных последствиях уколов красоты

Актриса не скрывает, что однажды делала уколы красоты. С помощью инъекций звезда сериала "257 причин, чтобы жить" пыталась избавиться от морщин в области лба. Эффект от процедуры Анне Невской не понравился.
По словам артистки, после уколов она чувствовала ужасный дискомфорт. Анне казалось, что на голову ей натянули тугую шапку, которую невозможно снять. Из-за процедуры изменилась мимика, что стало большой проблемой – по долгу службы актриса обязана иметь подвижное лицо.
Теперь знаменитость ищет щадящие методы омоложения. Анна Невская – поклонница аппаратной косметологии. "Также я люблю хорошие натуральные уходы", – отметила звезда сериала "257 причин, чтобы жить".
Невская допустила, что когда-нибудь ей придется лечь под нож хирурга. Впрочем, с пластикой Анна не хочет спешить. Пока артистку устраивает почти все в ее лице.
Добавим, что актриса сериала "257 причин, чтобы жить" умудрилась не поправиться в самоизоляции. Более того, Анна Невская смогла немного сбросить вес. Карантин артистка коротала дома. Знаменитость подтянула английский язык и улучшила кулинарные навыки. Невская смогла сварить борщ, достойный лучшего ресторана.
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