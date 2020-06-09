Андрей Бурковский из сериала "Звоните Ди Каприо!" показал нового члена семьи

Звезда сериалов "Звоните Ди Каприо!" поделилась радостной новостью. Актер Андрей Бурковский купил собаку.

Артист и его супруга Ольга завели щенка. Нового члена семьи пара привезла в Москву из Санкт-Петербурга. "Прекрасный, трогательный, белоснежный, голубоглазый!" – охарактеризовал Андрей Бурковский питомца.

В соцсетях звезда сериала "Звоните Ди Каприо!" опубликовала трогательные семейные снимки. Андрей запечатлен в окружении супруги и детей. Артист держит на руках милого песика. Общаясь с подписчиками Бурковский рассказал, что стал владельцем пса модной породы – помски. Это помесь хаски и померанского шпица. Во взрослом возрасте рост этих собак в холке достигает 25 сантиметров, а вес не превышает пяти килограммов.

Супруга актера, Ольга, долго противилась идее заводить питомца. Видимо, опасалась, что все заботы о щенке лягут на ее плечи. Однако, увидев милого малыша, жена знаменитости не смогла устоять и согласилась взять того в дом.

Актер сериала "Звоните Ди Каприо!" отметил, что его дети давно мечтали о собаке. Деньги на приобретение щенка им пришлось копить.

Отметим, что на днях сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской тоже стал обладателем щенка. Собаку Артемий получил на пятый день рождения. Породу выбрали небольшую – кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Родители мальчика надеются, что часть забот о питомце тот возьмет на себя.