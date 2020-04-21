Андрей Бурковский объяснил отказ от съемок в новой части "Даешь молодежь!"

Ситком выходил на экраны с 2009 по 2013 год. Каждая серия теленовеллы состояла из разрозненных сюжетов, поэтому артистам постоянно приходилось перевоплощаться. Особенно зрители любили дуэт Андрея Бурковского и Михаила Башкатова. Артисты исполняли роли гламурных парней Данилу и Германа и гопников Башку и Ржавого.
С момента завершения "Даешь молодежь!" прошло семь лет. Тем не менее, сериал не потерял своей актуальности. В конце прошлого, 2019 года, появились слухи о том, что картину ожидает продолжение.
Между тем сам Андрей Бурковский участвовать в создании новых эпизодов скетч-шоу не хочет. Артист благодарен за любовь, которую испытывает аудитория к передаче. Андрей не ожидал, что сериал "зажжется по новому" спустя столько лет.
"Но это было давно, и в нашем исполнении, конечно, уже не может быть. И не будет. Это остается в прошлом и живет там, радует нас, машет нам рукой…" – сказал Бурковский в прямом эфире инстаграм-аккаунта издания "OK!".
Андрей Бурковский подчеркнул, что вспоминает о съемках "Даешь молодежь" с любовью. Он будет рад, если проект вернется на экраны. Ранее, общаясь с журналистами, актер поведал, что работа в скетч-шоу вдохновила его на поступление в театральный вуз. Знаменитость окончила Школу-студию МХАТ. Сериал "Даешь молодежь!" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.
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