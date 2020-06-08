Звезда "Ищейки" Анна Банщикова вспомнила о работе с американским актером Джоном Малковичем

Звезда сериала "Ищейка" похвасталась архивными кадрами со съемок. Анна Банщикова показала фото с американским актером Джоном Малковичем.

Банщикова и Малкович познакомились во время работы в картине "Про любовь. Только для взрослых". Режиссером и продюсером ленты 2017 года выступила Анна Меликян. В киноальманахе также снялись Анна Михалкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко и другие.

В личном микроблоге Анна опубликовала архивный кадр. Она запечатлена рядом с Джоном Малковичем, который в ленте исполнил роль лектора. "Узнаете, фотография, с каких съемок?" – обратилась Банщикова к подписчикам. Фильм Меликян поклонники звезды сериала "Ищейка" вспомнили почти сразу.

Напомним, в недавнем прямом эфире с телеведущей Ариной Шараповой Анна Банщикова поведала о самом приятном поцелуе на съемочной площадке. По словам знаменитости, лучше всех в этом вопросе оказался Константин Хабенский.

Анна и Константин в 2004 году снимались в сериале "Женский роман". Артисты играли влюбленную пару. В кадре Банщиковой и Хабенскому пришлось целоваться. Знаменитости так увлеклись, что чуть не врезались в столб. Актеры не могли оторваться друг от друга.

Добавим, что звезда сериала "Ищейка" давно и счастливо замужем. Актриса и ее супруг, Всеволод Шаханов, воспитывают троих детей: Михаила, Александра и Марию.