Дочь Марата Башарова обратилась к его экс-женам: Незаслуженно поливают грязью

Девушка обратилась к общественности. Амели заявила, что у нее прекрасный отец, который к тому же является замечательным человеком и талантливым артистом. Родителя, по ее словам, незаслуженно поливают грязью. Наследница Марата Башарова подчеркнула, что никто не знает о реальном положении дел.
Амели попросила экс-жен артиста и их родственников начать жить собственной жизнью и вспомнить, как много хорошего сделал для них ее папа. Бывшим мачехам наследница Башарова пожелала стать добрее и счастливее.
Напомним, дочь Амели Марату Башарову родила Елизаветой Круцко. Влюбленные официально не оформляли отношения. Гражданский брак Марата и Елизаветы продлился пять лет. Артист завел интрижку на стороне. Поговаривают, что разлучницей была фигуристка Татьяна Навка.
В 2014 году Марат Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через полгода после свадьбы жена актера попала в больницу с травмой головы и переломом носа. Архарова сообщила, что ее избил пьяный Башаров.
Спустя время вторая официальная супруга знаменитости, Елизавета Шевыркова, оказалась в подобной ситуации. Женщина долго мирилась с выходками знаменитого мужа, но однажды ее терпение лопнуло: она подала на развод и рассказала об эпизодах домашнего насилия.
Популярные темы форума
Рифмы для тети Ли
Всё таки кто тут осведомительница
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Кто такой Клава??
Самый некрасивый политик
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Дезик из Италии
Почему женщина становится страшная