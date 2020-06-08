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Дочь Марата Башарова обратилась к его экс-женам: Незаслуженно поливают грязью

Дочь Марата Башарова обратилась к его экс-женам: Незаслуженно поливают грязью

Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дочь вступилась за актера Марата Башарова. 15-летняя Амели призвала бывших жен артиста прекратить травлю и заняться собственной жизнью.
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Девушка обратилась к общественности. Амели заявила, что у нее прекрасный отец, который к тому же является замечательным человеком и талантливым артистом. Родителя, по ее словам, незаслуженно поливают грязью. Наследница Марата Башарова подчеркнула, что никто не знает о реальном положении дел.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Амели попросила экс-жен артиста и их родственников начать жить собственной жизнью и вспомнить, как много хорошего сделал для них ее папа. Бывшим мачехам наследница Башарова пожелала стать добрее и счастливее.

Напомним, дочь Амели Марату Башарову родила Елизаветой Круцко. Влюбленные официально не оформляли отношения. Гражданский брак Марата и Елизаветы продлился пять лет. Артист завел интрижку на стороне. Поговаривают, что разлучницей была фигуристка Татьяна Навка.

В 2014 году Марат Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через полгода после свадьбы жена актера попала в больницу с травмой головы и переломом носа. Архарова сообщила, что ее избил пьяный Башаров.

Спустя время вторая официальная супруга знаменитости, Елизавета Шевыркова, оказалась в подобной ситуации. Женщина долго мирилась с выходками знаменитого мужа, но однажды ее терпение лопнуло: она подала на развод и рассказала об эпизодах домашнего насилия.

Автор: 8 июня 2020, 10:41 Источник: "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник

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