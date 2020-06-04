Мошенники похитили деньги со счета Жарикова из сериала "Глухарь"

21-летнему артисту позвонила незнакомая девушка. Собеседница представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она утверждала, что с карты Дениса пытались похитить средства.
В процессе разговора выяснилось, что у Жарикова нет счетов в "Сбербанке". Тогда незнакомка якобы перевела его на специалиста "Альфа-банка".
Со злоумышленниками артист беседовал два часа. Мошенникам удалось убедить актера в необходимости перевести деньги на "резервный счет".
Спустя время звезда сериала "Глухарь" поняла, что деньги похищены, передает НСН. Мошенники сняли со счета 145 тысяч рублей. Денис Жариков обратился в полицию. Правоохранительные органы уже начали проверку.
Напомним, 21-летний Денис Жариков – востребованный актер. У него, несмотря на молодой возраст, большая фильмография. Многие зрители знают и любят его по роли Саши Зимина в сериале "Глухарь".
Отметим, что артист не в первый раз становится жертвой злоумышленников. В 2013 году его ограбили прямо на улице. Незнакомец затащил его в подъезд, забрал золотой крестик с цепочкой и дорогой смартфон. Денису Жарикову на тот момент было всего 14 лет.
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