Родившая тройню звезда сериала "Глухарь" рассказала о своей беде

В 2011 году у актрисы родилась тройня – Тимофей, Андрей и Платон. Артистка получила статус многодетной матери, благодаря которому ей положены некоторые привилегии.
Однако с получением льгот у звезды сериала "Глухарь" возникли трудности. С начала ноября 2019 года Мария пытается оформить парковочное разрешение.
"Мне не приходит ни отказа, ни согласия", – сообщила Болтнева в видео, которое разместила на своей странице в "Фейсбук". По словам знаменитости, подобных проблем раньше не возникало.
Актрису несколько раз отправляли в различные инстанции. Болтнева собрала справки, но решению вопроса это не помогло.
"Мне сказали: "Идите в соцзащиту!" Там я отсидела огромную очередь, а женщина с челкой и пухлыми губами округлила глаза и сказала, что проблемы нет – нужно ехать в МФЦ и подтверждать документы", – отметила многодетная мать.
А пока звезда сериала "Глухарь" занимается оформлением бумаг, ей приходят штрафы за парковку: знаменитость уже оплатила два по пять тысяч рублей. Болтнева призналась, что возить детей на дополнительные занятия стало сложно.
"В конце января подаю снова документы, и мне опять не приходит ответ", – заметила актриса. Звезда сериала "Глухарь" усомнилась в том, что в нашей стране стоит рожать детей, а тем более становиться многодетными родителями.
Напомним, что Мария Болтнева воспитывает сыновей одна. С их отцом, актером театра "Сатирикон" Георгием Лежавой, она разошлась почти сразу после появления мальчиков на свет. Экс-влюбленные поддерживают дружеское общение.
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