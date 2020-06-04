Актриса Мазунина рассказала о реакции матери на сериал "Реальные пацаны": Вы же Пермь позорите

Актриса не ожидала, что сериал "Реальные пацаны" будет настолько популярным. Валентина Мазунина призналась, что теленовелла, которая сделала ее знаменитой, не нравилась ее родным.

До съемок в картине "Реальные пацаны" Мазунина работала в пермском театре. Как-то раз ей предложили, как ей показалось, "шабашку". Артистку и ее коллегу по сцене Марию Скорницкую пригласили поучаствовать в съемках пилотной серии нового проекта.

Тестовый эпизод сняли, о его судьбе какое-то время ничего не было известно. Мазунина решила, что будущего у шоу нет, она продолжила работу в театре. Спустя время ей позвонили и предложили съемки в сериале "Реальные пацаны". Естественно, Валентина такой шанс упустить не могла. Она оставила сцену. Год теленовеллу снимали в Перми, после площадка переехала в Москву.

Столица на актрису не произвела впечатления. Звезда "Реальных пацанов" тосковала по малой родине. Общаясь с родными по телефону, Валентина ревела в трубку. Близкие поддерживали Мазунину, между тем не скрывали негативного отношения к проекту, частью которого та стала. "Валя, ну это что такое? Вы же Пермь позорите!" – говорила актрисе мама. Звезду слова родительницы обижали. Мазунина пыталась переубедить ее. К слову, со временем мать Валентины смогла оценить теленовеллу.

Валентина Мазунина рассказала также, что очень дружна с коллегами по сериалу "Реальные пацаны". Особенно актриса близка с Марией Скорницкой. Вместе артистки самоизолировались на арендованной даче. "В городе сошли бы с ума", – поделилась звезда сериала "Реальные пацаны".