Дженнифер Энистон о сериале "Друзья": Не могла сбросить образ Рейчел Грин со своей спины

Работа в культовом сериале "Друзья" подарила актрисе славу и любовь зрителей по всему миру. Между тем, по словам Дженнифер Энистон, роль взбалмошной Рейчел Грин могла поставить крест на ее карьере.

Голливудская дива приняла участие в круглом столе, где дискутировала с не менее знаменитыми коллегами: Роуз Бирн, Хеленой Бонэм Картер, Риз Уизерспун, Жанель Моне. В доверительной беседе Дженнифер Энистон сообщила, что образ, который она в течение десяти лет воплощала в "Друзьях", слишком сильно прилип к ней. Режиссеры не видели в ней других персонажей.

Работа в "Друзьях" "истощила" актрису. "Я хочу сказать, что ни за что на свете не смогла бы сбросить образ Рейчел Грин со своей спины", – призналась Дженнифер. Знаменитости долго не удавалось убедить продюсеров и режиссеров, что она способна на большее. Энистон опасалась, что так и останется актрисой одной роли.

По словам голливудской дивы, из-за страха она несколько лет испытывала негативные эмоции. Все изменилось в 2002 году, когда артистка получила роль в фильме "Хорошая девочка". Съемки в картине помогли знаменитости отвлечься от образа Рэйчел и поверить в себя.

Напомним, совсем скоро поклонники "Друзей" смогут увидеть спецвыпуск ситкома. В новом проекте главные звезды сериала соберутся перед камерами и в формате беседы поделятся воспоминаниями о съемках. Работа над спецвыпуском продлится с августа по сентябрь 2020 года.