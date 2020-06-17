Анну Кошмал из сериала "Сваты" сняли в тележке супермаркета

Звезда сериала "Сваты" заинтриговала поклонников. Анна Кошмал опубликовала снимки со съемок нового проекта.

На фото знаменитость и ее подруги позируют среди стеллажей в супермаркете. Интересно, что Анна Кошмал запечатлена в тележке для продуктов.

Скорее всего, съемки проходили где-то на территории Незалежной. Об этом свидетельствуют навигационные таблички магазина: все указатели на украинском языке.

Поклонники пришли к выводу, что Кошмал снимается в новом фильме. Возможно, действие ленты происходит в супермаркете.

"Они снимают новый фильм, который называется "Корзина для счастья". Судя по фоткам и "Сторис", они снимают его ночью в супермаркете", – с уверенностью сообщила в комментариях поклонница звезды сериала "Сваты". Официального подтверждения этой информации от артистки пока не поступало.

Как писали "Дни.ру", Анна Кошмал вернется на съемочную площадку сериала "Сваты". Создатели теленовеллы собираются доснять седьмой, заключительный сезон теленовеллы. В финальной части будет всего 12 серий. Работать над свежим сезоном будут все звезды картины. Ранее съемки "Сватов" перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.