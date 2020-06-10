Анна Кошмал раскрыла новые данные о седьмом сезоне "Сватов": Всего 12 серий

Артистка раскрыла детали съемок седьмого сезона сериала "Сваты". Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой, пообщалась с поклонниками ситкома.

Артистка вышла в прямой эфир в соцсетях. Анна Кошмал ответила на вопросы фанатов сериала "Сваты".

Знаменитость с уверенностью заявила, что седьмая часть теленовеллы увидит свет. "Если все очень сильно этого захотят, то он будет", – сказала Анна. Актриса добавила, что выхода нового сезона жаждут не только зрители. Авторы и артисты очень любят сериал, и не отказываются от него.

Кошмал опровергла слухи о том, что в новой части будут задействованы не все звезды ситкома. "Никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты", – сказала Анна.

Точную дату выхода свежих эпизодов сериала "Сваты" артистка назвать не смогла. Анна отметила, что дата релиза будет назначена после окончания съемок, которые, напомним, заморозили из-за пандемии коронавируса. Пока известно, что седьмой сезон – финальный. Он будет состоять из 12 серий.

Также Анна Кошмал опровергла информацию о том, что актер Федор Добронравов "доставал шутками" всех присутствующих на площадке. "Боже, ну что за глупости? Он потрясающий человек", – отметила артистка. Коллегу по цеху Анна назвала воспитанным, тактичным и интеллигентным.