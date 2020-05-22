Александр Робак и Анна Михалкова снялись в новом ситкоме ТНТ "#СидЯдома"

25 мая в 19:30 на телеканале ТНТ стартует показ нового ситкома "#СидЯдома". Теленовелла расскажет о жизни обычных людей в условиях самоизоляции. Роли в картине исполнили Александр Робак, Анна Михалкова, Олеся Железняк, Гоша Куценко и другие.

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