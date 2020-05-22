Александр Робак и Анна Михалкова снялись в новом ситкоме ТНТ "#СидЯдома"

Ситком был снят через Zoom – сервис для проведения видеоконференций. Как утверждают создатели, на российском телевидении проект "#СидЯдома" станет первым в формате screenlife.
Продюсерами нового сериала выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович. Именно они приложили когда-то-руку к таким популярным проектам как "Полицейский с Рублевки", "Колл-центр" и "Толя Робот".
Сюжет теленовеллы повествует о сотрудниках фирмы "КлинХоз" – это сеть хозяйственных магазинов. Для работников организации наступили тяжелые времена, из-за карантина они вынуждены спасать бизнес от грозящего банкротства.
Герои "#СидЯдома" заперты дома с родственниками, между тем бесперебойно держат связь с коллегами. Например, владелец "КлинХоза" Геннадий Борисович Цветков остался в четырех стенах с тещей, пока его зазноба проводит время на Бали. Цветков разрывается между окошками программы для видеоконференций: с одной стороны он должен выяснять отношения с бывшей женой, с другой – говорить с нынешней супругой. Вдобавок персонаж обязан не допустить развала бизнеса и вовремя перечислить зарплату.
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Привет коллегам
Хочу ребенка мулата
Зачем нужны дети?
Куда потратить миллион?
Помогите назвать жену
Новая мода. Упадете точно.