Наталия Орейро получила трогательный подарок от единственного сына

19 мая зарубежная актриса и певица отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 43 года. В соцсетях Наталия Орейро похвасталась подарком, который сделал ей единственный наследник.
Как оказалось восьмилетний Мерлин вручил Наталии самодельную открытку. Мальчик изобразил на листке бумаги цветок в сердечке. "С днем рождения, мамочка!" – написал он в верхнем левом углу. В правой нижней части листа ребенок добавил: "Я тебя люблю".
Подписчики звезды сериала "Дикий ангел" присоединились к поздравлению. В комментариях к публикации много сообщений на русском языке: "С днем рождения, Ангел🌼🌼🎉🎉🎉🌹🌹 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С Днем Рождения, Наташенька!!! Счастья, успехов, удачи и семейного благополучия!!!🎉😘❤️💃", "Natalia, с днем рождения 🎉 🎊 🎈 Богатырского здоровья вам и вашим близким 💪 Успехов во всем 🏆 😘😘😘".
Напомним, что звезда сериала "Дикий ангел" замужем за лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Знаменитости в браке уже более 18 лет. Наталия и Рикардо не носят обручальных колец, вместо этого влюбленные украсили безымянные пальцы правых рук парными татуировками.
Ранее в интервью Орейро призналась, что роман с Мольо вернул ее к жизни после затяжной депрессии. В 2012 году Наталия Орейро подарила мужу сына Мерлина Атауальпу.
В 2015 году брак Наталии Орейро прошел серьезное испытание. По слухам, во время съемок в сериале "Среди каннибалов" у артистки случился непродолжительный роман. Ее внимание привлек партнер по площадке Бенхамин Викунья.
Сплетни о неверности мужу знаменитость комментировать отказывалась, однако тот факт, что после встречи с коллегой Орейро на продолжительное время съехала от супруга, говорит сам за себя. Так или иначе, Наталия и Рикардо смогли сохранить семью.
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