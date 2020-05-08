Марина Федункив об ошибках молодости: Если ведет только страсть, то ничего хорошего не получится

По словам артистки, в 20 лет сложно принимать те или иные решения. В этом возрасте люди "особо не соображают". Марина Федункив уверена, если бы она жила не сердцем, а головой, то избежала бы многих неприятностей.
Звезда сериала "Реальные пацаны" отметила, что холодный ум повышает шанс на счастье. "Ты понимаешь, что тебе точно нужно, а где тебя ведет только страсть и по итогу ничего хорошего может не получиться", – сказала знаменитость.
Ранее в интервью телеведущему Борису Корчевникову Марина Федункив рассказала, почему так и не стала матерью. Артистка не смогла выбрать хорошего мужчину.
С первым гражданским мужем знаменитость познакомилась еще в студенческие годы. Марина Федункив влюбилась в однокурсника Сергея Щелчкова. Влюбленные прожили вместе 13 лет, но в ЗАГС так и не сходили. Звезда сериала "Реальные пацаны" не скрывает, что Щелчков, не был ей опорой. Марине приходилось самой обеспечивать семью. О ребенке тогда речи не шло.
Расставшись с первой любовью, знаменитость вновь попробовала построить семью. Избранником знаменитости стал мужчина по имени Михаил. Эти отношения продлились 13 лет. Марина Федункив подала на развод, устав бороться с пагубными пристрастиями благоверного.
"Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем – стал сильно пить. Это было топтание в болоте", – говорила звезда сериала "Реальные пацаны".
Сегодня Марина Федункив не понимает, почему так долго терпела мужа. Артистка считает, что идеализировала супруга, наделив его качествами, которых у того не было.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Вонь
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Худые или в форме?
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?