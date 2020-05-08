Марина Федункив об ошибках молодости: Если ведет только страсть, то ничего хорошего не получится

Звезда сериала "Реальные пацаны" призналась, что в молодости совершила много ошибок. Марина Федункив считает, что ей не хватало осознанности.

По словам артистки, в 20 лет сложно принимать те или иные решения. В этом возрасте люди "особо не соображают". Марина Федункив уверена, если бы она жила не сердцем, а головой, то избежала бы многих неприятностей.

Звезда сериала "Реальные пацаны" отметила, что холодный ум повышает шанс на счастье. "Ты понимаешь, что тебе точно нужно, а где тебя ведет только страсть и по итогу ничего хорошего может не получиться", – сказала знаменитость.

Ранее в интервью телеведущему Борису Корчевникову Марина Федункив рассказала, почему так и не стала матерью. Артистка не смогла выбрать хорошего мужчину.

С первым гражданским мужем знаменитость познакомилась еще в студенческие годы. Марина Федункив влюбилась в однокурсника Сергея Щелчкова. Влюбленные прожили вместе 13 лет, но в ЗАГС так и не сходили. Звезда сериала "Реальные пацаны" не скрывает, что Щелчков, не был ей опорой. Марине приходилось самой обеспечивать семью. О ребенке тогда речи не шло.

Расставшись с первой любовью, знаменитость вновь попробовала построить семью. Избранником знаменитости стал мужчина по имени Михаил. Эти отношения продлились 13 лет. Марина Федункив подала на развод, устав бороться с пагубными пристрастиями благоверного.

"Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем – стал сильно пить. Это было топтание в болоте", – говорила звезда сериала "Реальные пацаны".

Сегодня Марина Федункив не понимает, почему так долго терпела мужа. Артистка считает, что идеализировала супруга, наделив его качествами, которых у того не было.