Как сложилась судьба сына Латифы и Мухаммеда из сериала "Клон"

Карьера Тьяго Оливейра началась очень рано. Еще в 90-х мальчик снимался в популярной теленовелле того времени "В мире женщин". Наибольшую любовь зрителей юному артисту принесла работа в сериале "Клон". На момент съемок фильма Тьяго исполнилось всего 13 лет.
После завершения "Клона" знаменитый Амин принял участие в нескольких телепроектах, однако они не принесли ему особого успеха. С 2011 года Оливейра в сериалах не появляется.
Девять лет назад артист переехал в США. Молодого человека пригласили на должность помощника режиссера в картину "Сердцеед". С тех пор Тьяго Оливейра все реже появляется на родине, в Бразилии. Сегодня он сам снимает кино.
По словам Тьяго, любовь к актерству в его душе не угасла. Он с удовольствием бы снялся в мыльной опере, правда, интересных предложений ему не поступает. Зрители престали узнавать в молодом красавце очаровательную звезду сериала "Клон".
Добавим, что 32-летний Тьяго Оливейра еще не женат. У звезды есть возлюбленная. Эти отношения длятся уже несколько лет. Между тем о свадьбе пара не говорит.
Тьяго Оливейра поддерживает дружеские отношения с еще одной звездой "Клона" Карлой Диас. Артистку многие помнят как исполнительницу роли Хадижи – дочери главной героини Жади.
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