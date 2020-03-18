Жади из сериала "Клон" 44 года: как служебный роман дважды перевернул жизнь артистки

18 марта 44-летие празднует бразильская актриса Джованна Антонелли, которую многие помнят как Жади из сериала "Клон". Роль в многосерийной мелодраме сделала артистку узнаваемой в 90 странах мира, а коллега по мыльной опере Мурилу Бенисиу дважды перевернул ее жизнь с ног на голову.

Джованна Антонелли родилась в Рио-де-Жанейро в семье популярного оперного певца Гилтона Прадо и профессиональной танцовщицы балета из Италии Суэли Антонелли. Будущая знаменитость с детства грезила кино и театром. Начальные шаги в актерской профессии Джованна сделала еще в подростковом возрасте, однако полноценный дебют у нее состоялся только в 18 лет.

Первый успех у Антонелли случился в 2000 году. Она сыграла проститутку в теленовелле "Семейные узы". В момент триумфа артистку поддерживал муж, бизнесмен Рикарду Медина. Замужем за Рикарду Джованна пробыла всего четыре года. В 2001-м брак распался: звезда увлеклась коллегой по цеху Мурилу Бенисиу.

Антонелли и Бенисиу познакомилась на съемках сериала "Клон", они играли влюбленных Жади и Лукаса. Экранный роман быстро перерос в реальный. Интересно, что актеры долго отрицали интрижку, они опровергали отношения даже когда папарацци подлавливали их за страстными поцелуями.

В мае 2005 года у пары родился сын Пьетро. К моменту появления ребенка на свет его родители перестали находить общий язык. Звезды сериала "Клон" постоянно скандалили. Частые ссоры и ревность избранницы выводили Мурилу из себя, он почти не ночевал дома. Между тем ходят слухи, что истерики Антонелли были не на пустом месте. Артист заслужил репутацию ловеласа, и, как говорят, изменял избраннице. В итоге через несколько месяцев после появления сына пара рассталась.

Спустя время Джованна Антонелли сделала еще одну попытку наладить личную жизнь. Жади из сериала "Клон" вышла замуж за американского бизнесмена Роберто Локашио. Этот брак сулил актрисе большие перспективы в Голливуде, у нового мужа были хорошие связи.

Джованна уже собиралась переехать в США, но разгорелся большой скандал: Мурилу Бенисиу подал на нее в суд. Артист не хотел, чтобы экс-зазноба увезла его наследника за сотни километров. Спор за право опеки тянулся несколько месяцев. Тяжба активно муссировалась в СМИ. Шумиха негативно сказалась на отношениях Антонелли с новоиспеченным мужем, они развелись спустя четыре месяца после свадьбы. Отношения звезд сериала "Клон" выровнялись, ведь необходимость увозить ребенка у артистки отпала.

Любовь всей своей жизни знаменитость встретила в 2009 году. Ее избранником стал режиссер Леонарду Ногейра. Через год у пары родились близнецы София и Антония. Несмотря на появление детей, брак артистки и кинематографиста до сих пор не оформлен официально. Сегодня Джованна Антонелли активно снимается, и участвует в рекламных акциях.