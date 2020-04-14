Жади из "Клона" показала подросших детей от разных любовников

У Джованны Антонелли трое детей. Старшего сына Пьетро знаменитость родила от звезды сериала "Клон" Мурилу Бенисиу. Отпрыску артистов уже 14 лет. От нынешнего гражданского мужа, режиссера Леонарду Ногейра, у актрисы близнецы – Антония и София. Осенью дочкам Джованны исполнится десять лет.
Отметим, что звезда сериала "Клон" редко делится фотографиями детей. Джованна бережет наследников от посторонних глаз. Исключение актриса сделала ради нового проекта. Антонелли создала собственную коллекцию одежды. Знаменитость представила широкую линейку нарядов для всей семьи.
"Любовь – это самое мощное в мире чувство! И в его атмосфере мы провели день за подготовкой этой новой кампании", – написала звезда сериала "Клон" в личном "Инстаграм".
Отметим, что Джованна Антонелли успевает не только заниматься бизнесом: артистка активно снимается. Не так давно свет увидели следующие теленовеллы с участием актрисы: "Правила игры" и "Второе солнце". Напомним, сериал "Клон" можно смотреть онлайн на видеосервисе КинопоискHD.
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