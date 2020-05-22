В Сети появилось забавное видео со съемок "Сверхъестественного": Дженсен Эклс испортил дубль

Артист отыгрывает очередную сцену. Эклс в образе своего героя подходит к холодильнику и вынимает оттуда бутылку. Когда он откупоривает ее, напиток начинает пениться и стекать по рукам. У ног звезды сериала "Сверхъестественное" образовывается небольшая лужа.
Актер понимает, что дубль испорчен, однако выходить из образа он не хочет. Под комментарии коллег Эклс начинает кривляться и развлекать всех на площадке.
У поклонников сериала "Сверхъестественное" ролик вызвал смешанные чувства. С одной стороны, фанаты восхищались актерской игрой Дженсена Эклса, с другой – горевали из-за того, что сериал вот-вот закончится.
"Миша смеется над ним на заднем плане "ты такой глупый", "кто же это уберет". 😂 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В конце дороги? еще нет.- Господи Иисусе, я сейчас заплачу", "Я люблю их и мысли о том, что все это закончилось бы сегодня, заставляют меня плакать, но это должно закончиться, я просто не хочу пока прощаться", "Почему Дженсен совершенен во всем? Он же комедийный Бог", "Мне нужно время, чтобы подумать о том, что это мог бы быть конец. Пожалуйста, поплачь вместе со мной", – пишут пользователи Сети.
Напомним, финал сериала "Сверхъестественное" должен был состояться 18 мая. К сожалению, из-за пандемии коронавируса съемки двух последних эпизодов теленовеллы заморозили. Накануне стало известно, что показ заключительных серий запланирован на сентябрь 2020 года. Напомним, ленту "Сверхъестественное" можно смотреть онлайн на КиноПоиск HD.
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