Арзамасова и Мельникова из "Папиных дочек" поговорили о причинах закрытия ситкома

Актрисы Лиза Арзамасова и Дарья Мельникова порассуждали о причинах закрытия сериала "Папины дочки". Проект существовал 20 сезонов. Свет увидели 410 серий.

Арзамасова и Мельникова вместе провели прямой эфир в популярной соцсети. Общаясь с поклонниками, знаменитости поговорили и о финале сериала "Папины дочки". Завершающий эпизод теленовеллы был открытым и вызвал немало вопросов. Фанаты ситкома полагают, что "Папиных дочек" ожидает продолжение.

По словам Лизы Арзамасовой, на съемках актеры были в постоянном неведении. Завершая сезон, они не знали, вернутся ли на площадку. "В "Папиных дочках" несколько раз был предполагаемый конец сериала", – призналась актриса.

Прокомментировала Арзамасова и внезапное завершение теленовеллы. Лиза полагает, что виноваты "продюсерские истории". Возможно, на продолжение просто не нашли денег.

А вот Дарья Мельникова считает по-другому. Артистка отметила, что "Папины дочки" должны были прийти к финалу, сюжетные ходы себя исчерпали. Мельникова подчеркнула, что в последних эпизодах история главных героинь ушла в сторону. "Там уже была и мама, и какие-то парни у героинь, семьи внутри семьи", – напомнила она.

Стоит отметить, что Мельникова и Арзамасова не против поучаствовать в продолжении сериала "Папины дочки". Лиза призналась, что могла бы внести вклад в разработку сценария, ведь она, как никто другой, знает свою героиню Галину Сергеевну. Идеальный сиквел ей видится так: "Несколько серий, но качественных, как у Netflix. С идеальной картинкой и необычным сюжетом".