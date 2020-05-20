"Щечки для поцелуйчиков": звезда сериала "Папины дочки" растрогала народ детским фото

Из-за карантина актриса, как и большинство, вынуждена находиться в четырех стенах. Высвободившееся время Лиза старается потратить с пользой, например, навести дома порядок.
Накануне звезда сериала "Папины дочки" разобрала семейные архивы. Арзамасова нашла альбом со своими детскими фотографиями. Знаменитость с удовольствием окунулась в воспоминания.
Один кадр Лиза решила показать подписчикам личного микроблога. На снимке она, совсем маленькая, сидит на стульчике в красном сарафане.
"Сначала не могла определить, сколько мне лет на этой фотографии, но помогла дата, определяющаяся в левом нижнем углу. Мне два года", – сообщила знаменитость.
Пользователей Сети кадр растрогал. Подписчики не стали скрывать, что Лиза была невероятно очаровательным ребенком.
"Хорошенькая и уже талантливая", "Все теперь понятно. Артистка с пеленок", "Какая милая! Просто слов нет", "Солнышко! А глазки-лучики горят! А щечки для поцелуйчиков, прям как пряники, вкусненькие!", "Лиза, боже мой, какая прелесть! Такая миленькая, такая хорошенькая", "Чудо, как хороша", – написали комментаторы.
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