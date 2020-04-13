Стала известна дата премьеры сериала о подростках 90-х "Мир! Дружба! Жвачка!"

Действие теленовеллы разворачивается в 1993 году. В центре повествования – 14-летний Санька Рябинин. У подростка обычная жизнь. Родители – честные и бедные люди: мать – продавец, отец – доцент. Огромное влияние на героя оказывает дядя Алик, афганский ветеран.
Санька знакомится с девочкой Женей, встреча с которой запускает череду непоправимых событий. Рябинин оказывается в центре больших проблем. Жизнь парня навсегда меняется.
По словам создателей, сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" содержит двойной конфликт. С одной стороны, лента рассказывает о взрослении, с другой – повествует о переменах, которые обрушились на страну.
Сценарист и продюсер Антон Щукин отметил, что идея проекта родилась десять лет назад. Он добавил, что авторы теленовеллы в 90-е сами были подростками.
"Каждый поделился своими историями из детства. Мы делились своими страхами, переживаниями и надеждами, своими хрупкими семейными драмами, чтобы создать настоящими семью Рябининых и Волковых", – сказал Щукин.
Антон подчеркнул, что ненавидит 90-е и не испытывает ностальгии. Продюсер сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" считает, что те события "оставили шрам на всю страну", привили народу любовь к силе и желание урвать кусок, научили оправдывать нечестные поступки. Смотреть сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" онлайн можно с 23 апреля на видеоплатформе PREMIER.
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