Бил все подряд: Борисов разгромил съемочную площадку

23 апреля на видеоплатформе PREMIER стартует показ сериала "Мир! Дружба! Жвачка!". На съемках теленовеллы актер Юрий Борисов, сыгравший персонажа по имени Алик, увлекся и разгромил декорации.

По сценарию герой Борисова приезжает в деревню, в дом своего родителя. Отца он не находит. В бешенстве Алик начинает крушить все вокруг.

Сцену с разрушением долго готовили. Создатели сериала "Мир! Дружба! Жвачка" разработали для Юрия план действий. Реквизит, который должен был разбивать Борисов, был изготовлен из специальных материалов, ни один осколок не должен был поранить артиста.

Тем временем во время записи Юрий настолько слился с героем, что забыл о безопасности. Борисов бил и громил все подряд. "Когда ты играешь, что ты все вокруг крушишь, ты же не можешь сделать это по плану", - признался Борисов. Артист не хотел лишать эпизод правдоподобности.

Напомним, действия теленовеллы "Мир! Дружба! Жвачка" разворачиваются в 1993 году. В центре повествования 14-летний Санька Рябинин. Парень живет обычной жизнью подростка и ежедневно сталкивается с проблемами.

По словам авторов, в теленовелле двойной конфликт. Во-первых, картина рассказывает о тяготах взросления. Во-вторых, о переменах, которые обрушились на страну в конце прошлого столетия, сообщает 7 Дней.ru.