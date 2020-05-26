Актриса Мария Луговая рассказала о непростых съемках в сериале "Журавль в небе": Прыгала с высоты в реальной экипировке

На Первом канале стартовал показ нового сериала "Журавль в небе". Картина повествует о молодой летчице, роль которой досталась актрисе Марии Луговой.

Сюжет теленовеллы охватывает два десятилетия – 60-е и 70-е годы прошлого века. Хрупкая героиня Ася, чтобы не расставаться с возлюбленным, после школы поступает в летное училище. Отношения девушки с избранником не складываются, но это не мешает ей стать отличным пилотом.

По словам актрисы Марии Луговой, на съемках фильма "Журавль в небе" ей пришлось несладко. Для сцены с парашютами артистку заставили прыгать с двухметровой высоты на маты. Сложность состояла в том, что Мария была облачена в реальную экипировку. Под весом снаряжения Луговая толком стоять не могла. "Мне не хотелось прыгать. Я поняла, как это страшно – там наверху", - призналась звезда теленовеллы. За процессом работы артистов наблюдал профессиональный тренер, спортсмен-парашютист.

Справиться со страхом Марии Луговой помогал режиссер сериала "Журавль в небе" Сергей Комаров. Артистка призналась, что таких, как Комаров, на съемках еще не встречала. "Тактичный, мягкий, источающий сто процентов любви", – добавила она.

По словам звезды, режиссер создал невероятную обстановку на площадке. В этой атмосфере актеры могли делать то, чего раньше никогда бы не совершили. "Если бы он мне сказал: "Маша, прыгай с парашютом", – я бы прыгнула", – поделилась артистка.

Именно благодаря Сергею Комарову Мария Луговая сыграла эпизод на летных тренажерах без участия дублера. У артистки проблемы с вестибулярным аппаратом, поэтому она долго отказывалась играть в сцене с тренировками. Режиссеру удалось переубедить звезду сериала "Журавль в небе". Более того, Комаров буквально внушил Луговой, что все будет в порядке. После беседы с Сергеем Мария без проблем выполнила трюк.