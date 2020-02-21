"Было приятно проводить с тобой время": звезда "Кухни" Лавыгин бросил девушку ради бывшей сожительницы

Звезда сериалов "Кухня" и "СеняФедя" Сергей Лавыгин женился на коллеге по цеху Марии Луговой. Супруга знаменитости рассказала, почему решила отказаться от пышного свадебного торжества.

Лавыгин и Луговая посетили один из ЗАГСов Москвы 25 января. После росписи Мария отправилась на сцену театра, а Сергей ждал ее в гримерной. Вечером новоиспеченные муж и жена поехали домой, где устроили романтический ужин.

"Наш девиз был: "Только не так, как в фильме "Горько!" – рассказала Луговая. По словам артистки, Сергей не любит все, что связано с традиционной русской свадьбой. Лавыгин был категорически против выкупа, рушников и караваев.

Влюбленные устроили застолье в кругу родственников и друзей. Гостей потчевали домашней кухней и развлекали живой музыкой. Кстати, из-за оркестра жених и невеста сильно поссорились. Звезда сериала "СеняФедя" была против музыкантов. Сергей опасался, что приглашенная группа окажется слишком громкой и только помешает.

"Странно, что мы вообще поженились. Это невозможно! Ты все время меня перебиваешь", – сказала Луговая Лавыгину в присутствии журналистов.

Супруги не скрывают, что по характеру они очень разные. Мария любит порядок и четкость, Сергей, наоборот, спонтанен. Однако артистка признала, что такого же педанта, как сама, рядом бы точно не вынесла.

Лавыгин и Луговая познакомились еще в 2013 году. Актер из сериала "СеняФедя" нашел Марию в соцсетях. Они долго переписывались, а после пошли на свидание. После нескольких встреч артисты решили прервать общение.

Незадолго до знакомства с Марией Луговой Сергей Лавыгин расстался с гражданской женой Анной Бегуновой. Вскоре та решила возобновить отношения. Артисту предстоял нелегкий выбор, и он решил вернуться к бывшей.

"Сережа мне тогда позвонил и сказал: "Маша, ты прекрасная девушка, мне было приятно проводить с тобой время, но так и так…" И сказал, что хочет продолжить те отношения, не желая водить меня за нос", – цитирует супругу актера из сериала "СеняФедя" StarHit со ссылкой на "OK!".

Лавыгин и Бегунова прожили вместе какое-то время и вновь разошлись – на этот раз окончательно. Экс-супруги остались друзьями ради общего сына.