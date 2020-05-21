"Человек между жизнью и смертью": мать сраженного инсультом Алексея Янина поведала о самых страшных мгновениях

Звезда сериала "Клуб" Алексей Янин восстанавливается после инсульта. Впереди у 37-летнего артиста долгий путь к выздоровлению.

Алексей Янин живет за городом вместе с матерью. Ольга Андреевна взяла на себя все заботы о наследнике.

По словам родительницы звезды, в 2015 году, когда сына сразил инсульт, она пережила самые страшные мгновения в своей жизни. Ольга Андреевна каждый день приходила в реанимацию и видела, что Алексей не может самостоятельно дышать и двигаться.

"Человек между жизнью и смертью. Так продолжалось месяцы. Мы не знали, проживет он следующий день или нет", – рассказала мать звезды сериала "Клуб".

В тот период Ольга Янина не расставалась с детской фотографией наследника. Снимок, на котором сыну всего пять лет, она держала у сердца. Женщине казалось, что таким образом она передает отпрыску жизненную силу. "Когда Леша заговорил через полтора года, первое, что он сказал: "Мне больно..." А потом произнес: "Мама", – поделилась родительница артиста.

Сейчас Ольга Андреевна счастлива тем, что ее мальчик жив и находится рядом. Впрочем, женщина не скрывает, что порой чувствует отчаяние и усталость. В такие моменты Алексей Янин старается поддержать мать. Артист берет ее за руку, говорит теплые слова. Такие мгновения вселяют в сердце Яниной надежду на лучшее. "Мы обязательно выздоровеем, я верю в это", – сказала она.

По выходным Алексея Янина навещают жена Дарья и семилетний сын. Супруга артиста живет отдельно, в Москве. Быть рядом с избранником постоянно она не может, так как вынуждена работать.