Мать показала разбитого инсультом молодого актера Янина

В 2015 году Алексей Янин перенес инсульт. Артисту сделали ряд операций, после чего он впал в кому. Врачи буквально вытащили звезду с того света. С тех пор парализованный актер пытается восстановить здоровье.
14 марта Алексей Янин отпразднует 37-летие. В честь дня рождения мать артиста, Ольга Янина, обратилась к его друзьям и поклонникам.
Женщина сообщила, что она и ее сын пять лет сражаются за возвращение к нормальной жизни. "Это были трудные годы: успехи и откаты, новые навыки и движения. И дома, и в различных реабилитационных центрах у нас ежедневные занятия с утра до вечера", – написала родительница звезды в "Фейсбук". Также в соцсети мать Янина показала свежие фото.
Ольга поблагодарила всех тех, кто остался неравнодушен к беде ее наследника, поэтому помогает и навещает его. Именно благодаря поддержке со стороны у нее есть возможность обеспечить отпрыска лекарствами, оплатить дополнительные занятия по реабилитации.
После комы Алексей Янин получил первую группу инвалидности. Артисту ежемесячно перечисляют пенсию в размере 15 тысяч рублей. Этих денег семье не хватает, ведь жить в столице дорого. Между тем близкие звезды сериалов не теряют надежды. Ольга Янина уверена, что когда-нибудь ее ребенок сможет самостоятельно ходить и свободно говорить. По словам родительницы, Алексей не утратил желания жить.
Добавим, что у Алексея Янина есть жена и семилетний сын. Супруга артиста, Дарья Клюшникова – участница "Фабрики звезд", много работает, чтобы оплачивать лечение. Отметим, что женщина и ребенок живут отдельно от знаменитости. Артист и его мать после трагедии поселились за городом. Сын и жена навещают Янина по выходным.
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