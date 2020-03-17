Как изменился и чем занимается Иво из сериала "Дикий ангел"

Аргентинский актер Факундо Арана известен в России благодаря роли избалованного мажора Иво в популярном сериале "Дикий ангел". С момента трансляции теленовеллы прошло более 20 лет, и если его партнерша Наталия Орейро частенько напоминает о себе, приезжая с гастролями, то об Аране почти ничего не слышно.

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