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Шоу-бизнес

Душераздирающие фото вернувшегося с того света актера Янина

Алексей Янин. Фото: Dariya Sidorina/Russian Look
Известный российский актер Алексей Янин, звезда сериала "Клуб", восстанавливается после перенесенных в 2015 году инсульта и комы. Об успехах артиста рассказала его жена Дарья.
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По ее словам, Алексей очень медленно, но поправляется. Он уже может разговаривать, однако говорить о выздоровлении еще рано.

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Как живет вернувшийся с того света актер Алексей Янин

Актер Янин приходит в себя после комы

"Понимаете, состояние Алексея нельзя оценить однозначно. Он может делать шаг вперед, но потом откатиться на два назад", – пояснила девушка.

Даша напомнила, что у Алексея очень серьезный диагноз. "Тело крепчает потихоньку. Очень сложно объяснить, но когда говоришь хоть слово о его успехах, люди уже думают, что он чуть ли не завтра побежит на работу", – рассказала она в беседе со "СтарХитом".

Скрин facebook.com/groups/1622813687955903/

Речь Янина постепенно становится более четкой и понятной. Сейчас артист может есть и пить, но за ним все еще нужен круглосуточный уход. "Врачи уже давно все сказали по поводу его самочувствия и прогнозов. Однако надежда остается, реабилитация идет в прежнем режиме", – заключила Дарья.

Скрин facebook.com/groups/1622813687955903/

В Сети родные Алексея периодически публикуют фото-отчеты о его состоянии. На снимках не узнать того красавца, каким актер был до болезни.


Напомним, Алексею Янину стало плохо вечером 6 мая 2015 года во время встречи с другом. Около 03:00 его жена экстренно вызвала скорую помощь, актер был доставлен в ГКБ №1 имени Пирогова. По словам Дарьи, из-за затянувшихся праздников медики назначили операцию только на 12 мая, но за это время состояние Алексея резко ухудшилось. Его перевезли в другую больницу, где была проведена срочная операция. Оказалось, что актер перенес инсульт, затем последовала кома – позже Алексей вышел из нее, буквально вернувшись с того света.

Жена Алексея Янина – участница пятого сезона "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова. Сейчас она воспитывает их общего сына Андрея. Артистка предполагала, что инсульт у ее мужа случился из-за серьезных нагрузок на работе. По словам девушки, он не жалел себя – играл в театре и снимался в кино, постоянно летал по разным городам.

Автор: Алёна Нестерова15 сентября 2018, 21:27

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