"Все вокруг замуж выходят. А я?": до встречи с Корешковым Максимова поставила крест на личной жизни

Незадолго до начала работы в проекте "257 причин, чтобы жить" Полина решила оставить попытки наладить личную жизнь. Максимова не искала отношений и внутренне смирилась с одиночеством.
"Знаете, вот как бывает – человек ходит и думает: "Ну как же так? Все вокруг замуж выходят. У моих подруг уже по двое-трое детей. А я?" Так вот на тот момент меня это уже перестало беспокоить", – сказала артистка.
По словам Максимовой, она не сразу поняла, что влюбилась в коллегу по цеху. Первое время Полина и Егор общались как друзья. Актриса осознала, что испытывает чувства к Корешкову, случайно, когда тот ухал на выходные в Исландию. Именно тогда звезда сериала "257 причин, чтобы жить" ощутила пустоту и тоску по Егору. С тех пор знаменитости стараются не расставаться надолго.
Полина Максимова отметила, что идеальный мужчина для нее – это надежный друг и партнер, который может вовремя промолчать. Актриса ненавидит болтливых, жадных и скучных ухажеров, сообщает "OK!".
Напомним, не так давно стало известно, что Полина Максимова и Егор Корешков живут вместе. Знаменитости съехались полгода назад. Время, освободившееся из-за самоизоляции, актеры проводят с пользой: обустраивают гнездышко и разбирают вещи. Поклонники подозревают, что Полина беременна. Добавим, сериал "257 причин, чтобы жить" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.
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