"Все вокруг замуж выходят. А я?": до встречи с Корешковым Максимова поставила крест на личной жизни

Роман Полины Максимовой и Егора Корешкова начался на съемочной площадке сериала "257 причин, чтобы жить". По словам 30-летней артистки, к моменту встречи с возлюбленным она поставила крест на личной жизни.

Незадолго до начала работы в проекте "257 причин, чтобы жить" Полина решила оставить попытки наладить личную жизнь. Максимова не искала отношений и внутренне смирилась с одиночеством.

"Знаете, вот как бывает – человек ходит и думает: "Ну как же так? Все вокруг замуж выходят. У моих подруг уже по двое-трое детей. А я?" Так вот на тот момент меня это уже перестало беспокоить", – сказала артистка.

По словам Максимовой, она не сразу поняла, что влюбилась в коллегу по цеху. Первое время Полина и Егор общались как друзья. Актриса осознала, что испытывает чувства к Корешкову, случайно, когда тот ухал на выходные в Исландию. Именно тогда звезда сериала "257 причин, чтобы жить" ощутила пустоту и тоску по Егору. С тех пор знаменитости стараются не расставаться надолго.

Полина Максимова отметила, что идеальный мужчина для нее – это надежный друг и партнер, который может вовремя промолчать. Актриса ненавидит болтливых, жадных и скучных ухажеров, сообщает "OK!".

Напомним, не так давно стало известно, что Полина Максимова и Егор Корешков живут вместе. Знаменитости съехались полгода назад. Время, освободившееся из-за самоизоляции, актеры проводят с пользой: обустраивают гнездышко и разбирают вещи. Поклонники подозревают, что Полина беременна. Добавим, сериал "257 причин, чтобы жить" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.