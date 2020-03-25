"Мою семью это тоже не обошло": популярная актриса сериалов честно о раке

С 26 марта на видеоплатформе Start начнется трансляция сериала "257 причин, чтобы жить". Главную роль в картине сыграла актриса Полина Максимова.

В центре сюжета теленовеллы "257 причин, чтобы жить" девушка Женя Короткова, которая смогла победить рак. Справившись с коварным недугом, героиня пытается обрести смысл жизни и пройти через новые испытания с высоко поднятой головой.

По словам Полины Максимовой, как-то особенно к роли она не готовилась, разве что побрилась налысо. А еще артистка вдохновлялась историями инвалидов-паралимпийцев. По словам актрисы, более жизнерадостных людей она в своей жизни не встречала.

Максимова подчеркнула, что авторы сериала, затрагивая важную для многих тему онкологии, понимали степень ответственности перед аудиторией. Проект получился смелым и рискованным.

"Я не могу сказать, что я что-то особенное делала. Люди с этой болезнью ходят среди нас, мою семью это тоже не обошло. Я понимаю, как человек уходит. Но у нас не про это. У нас не про болезнь, а про жизнь. Вы знаете, самый первый трейлер, когда вышел, я выложила его в социальной Сети. Подростки, в основном от 16-ти до 20-ти лет, писали такие страшные вещи, как: "Я и одной то причины не могу найти, чтобы жить, а тут 257. В наше нелегкое время, а я не помню, когда оно было легким, особенно сейчас, во время эпидемии дурацкого коронавируса, сериал актуален", – сказала Полина Максимова на онлайн-вечеринке посвященной сериалу "257 причин, чтобы жить".