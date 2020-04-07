Организаторы концертов в России подставили Наталию Орейро

Поклонники звезды сериала "Дикий ангел" Наталии Орейро с нетерпением ждали гастрольного тура артистки. К большому сожалению фанатов концерты латиноамериканской звезды отменили. Организаторы выступлений отказываются возвращать деньги несостоявшимся зрителям. Проблема не имеет никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде.

Накладки с гастролями Наталии Орейро начались еще до пандемии коронавируса. Отмена концертов, как считают фанаты, не была связана с карантином из-за вспышки инфекции.

Между тем в официальном письме организаторы выступлений зарубежной звезды уверяют, что мероприятия пришлось перенести именно из-за пандемии. Концерты обязательно состоятся, но только осенью.

Тем временем поклонники хотят сдать билеты. Люди опасаются, что прокатчик в сложившийся экономической ситуации, скорее всего, обанкротится.

Одна из поклонниц Наталии Орейро поведала, что пыталась добиться возврата средств у билетного оператора, однако тот отказался нести какую-либо ответственность. "Считаю, что деньги должен вернуть тот, кому я их отдала, а отдала я их "Афише.Яндекс". Тем не менее, они бросают трубки при звонках, пишут письма, в которых отсылают к организатору", – цитирует фанатку звезды сериала "Дикий ангел" StarHit. Почитательница латиноамериканской артистки призналась, что в сложившейся ситуации не понимает, на кого жаловаться и с кем судиться.

Между тем сама Наталия Орейро надеется, что ее гастрольный тур в России все-таки состоится. Звезда сериала "Дикий ангел" обратилась к поклонникам в соцсетях и устроила им домашний концерт. Отметим, что организаторы гастрольного тура в России подставили звезду из Аргентины. Скандал с возвратом билетов может отрицательно сказаться на имидже Орейро. Напомним, что смотреть онлайн сериал "Дикий ангел" можно на видеоплатформе Ivi.ru.