Организаторы концертов в России подставили Наталию Орейро

Накладки с гастролями Наталии Орейро начались еще до пандемии коронавируса. Отмена концертов, как считают фанаты, не была связана с карантином из-за вспышки инфекции.
Между тем в официальном письме организаторы выступлений зарубежной звезды уверяют, что мероприятия пришлось перенести именно из-за пандемии. Концерты обязательно состоятся, но только осенью.
Тем временем поклонники хотят сдать билеты. Люди опасаются, что прокатчик в сложившийся экономической ситуации, скорее всего, обанкротится.
Одна из поклонниц Наталии Орейро поведала, что пыталась добиться возврата средств у билетного оператора, однако тот отказался нести какую-либо ответственность. "Считаю, что деньги должен вернуть тот, кому я их отдала, а отдала я их "Афише.Яндекс". Тем не менее, они бросают трубки при звонках, пишут письма, в которых отсылают к организатору", – цитирует фанатку звезды сериала "Дикий ангел" StarHit. Почитательница латиноамериканской артистки призналась, что в сложившейся ситуации не понимает, на кого жаловаться и с кем судиться.
Между тем сама Наталия Орейро надеется, что ее гастрольный тур в России все-таки состоится. Звезда сериала "Дикий ангел" обратилась к поклонникам в соцсетях и устроила им домашний концерт. Отметим, что организаторы гастрольного тура в России подставили звезду из Аргентины. Скандал с возвратом билетов может отрицательно сказаться на имидже Орейро. Напомним, что смотреть онлайн сериал "Дикий ангел" можно на видеоплатформе Ivi.ru.
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