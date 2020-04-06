Звезда "Не родись красивой" вышла на связь после исчезновения

Нелли Уварова долгое время отсутствует на телеэкранах. Актриса напомнила о себе, дав большое интервью. Звезда сериала "Не родись красивой" пояснила, почему больше не снимается в кино и сериалах.

Пик популярности Нелли Уваровой пришелся на время показа сериала "Не родись красивой", где она исполнила главную роль. После того, как актриса отошла от образа Кати Пушкаревой, она перестала быть востребованной в кино. Это случилось по вине Уваровой.

Как рассказала Нелли журналу "Антенна-Телесемь", после завершения сериала "Не родись красивой" ее начали приглашать в различные проекты. Однако она не готова браться за роли, которые не приносят удовольствия. Звезда слишком придирчива. В итоге режиссеры перестали предлагать работу.

Однажды Нелли решилась на новую роль в кино. Уварова снималась в сериале два месяца, но ее персонаж не развивался. Актрисе стало неинтересно, и она покинула проект. Роль Уваровой была вырезана. Теперь артистка довольствуется театральными постановками, и ее это вполне устраивает.

Волевой характер Нелли сформировался еще в детстве. Семья Уваровой – беженцы из Грузии. Подростком она уехала в Москву и незаконно осталась у сестры в общежитии. Нелли много работала, чтобы помочь родным. Будущая актриса выполняла обязанности курьера, раздавала листовки, продавала мороженое.

В личной жизни звезды тоже было не все гладко. С первым мужем Сергеем Пикаловым она развелась, о чем сообщила родителям лишь через год. Сейчас Нелли Уварова счастлива в браке с актером Александром Гришиным. У супругов двое детей – восьмилетняя Ия и трехлетний Игнатий.