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Звезда "Не родись красивой" вышла на связь после исчезновения

Нелли Уварова. Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/www.globallookpress.com
Нелли Уварова долгое время отсутствует на телеэкранах. Актриса напомнила о себе, дав большое интервью. Звезда сериала "Не родись красивой" пояснила, почему больше не снимается в кино и сериалах.
прочитано 2153 раза

Пик популярности Нелли Уваровой пришелся на время показа сериала "Не родись красивой", где она исполнила главную роль. После того, как актриса отошла от образа Кати Пушкаревой, она перестала быть востребованной в кино. Это случилось по вине Уваровой.

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Как рассказала Нелли журналу "Антенна-Телесемь", после завершения сериала "Не родись красивой" ее начали приглашать в различные проекты. Однако она не готова браться за роли, которые не приносят удовольствия. Звезда слишком придирчива. В итоге режиссеры перестали предлагать работу.

Однажды Нелли решилась на новую роль в кино. Уварова снималась в сериале два месяца, но ее персонаж не развивался. Актрисе стало неинтересно, и она покинула проект. Роль Уваровой была вырезана. Теперь артистка довольствуется театральными постановками, и ее это вполне устраивает.

Волевой характер Нелли сформировался еще в детстве. Семья Уваровой – беженцы из Грузии. Подростком она уехала в Москву и незаконно осталась у сестры в общежитии. Нелли много работала, чтобы помочь родным. Будущая актриса выполняла обязанности курьера, раздавала листовки, продавала мороженое.

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Публикация от фан-страница Нелли Уваровой❤️ (@nellyuvarovaxs)

В личной жизни звезды тоже было не все гладко. С первым мужем Сергеем Пикаловым она развелась, о чем сообщила родителям лишь через год. Сейчас Нелли Уварова счастлива в браке с актером Александром Гришиным. У супругов двое детей – восьмилетняя Ия и трехлетний Игнатий.

Автор: 6 апреля 2020, 11:21

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

optimconsultbkwz
Ответить
Здравствуйте коллеги!

Власти предоставили отсрочку по страховым взносам с марта на 3 месяца, а также Федеральная налоговая служба может приостановить все меры контроля из-за коронавируса.
Обсуждается отмена выездных проверок, выемок документов, осмотров.
В этих случаях налоговым инспекторам приходится лично общаться с налогоплательщиками, и возможно распространение вируса среди сотрудников налоговой службы.

Бизнесу такая ситуация выгодна: можно выиграть драгоценное время без проверок и запастить НДС на будущее без последствий.

Оптимизируем налоговую декларацию по Ндс.

С
optimconsultbblj
Ответить
Здравствуйте коллеги!

Власти предоставили отсрочку по страховым взносам с марта на 3 месяца, а также Федеральная налоговая служба может приостановить все меры контроля из-за коронавируса.
Обсуждается отмена выездных проверок, выемок документов, осмотров.
В этих случаях налоговым инспекторам приходится лично общаться с налогоплательщиками, и возможно распространение вируса среди сотрудников налоговой службы.

Бизнесу такая ситуация выгодна: можно выиграть драгоценное время без проверок и запастить НДС на будущее без последствий.

Оптимизируем налоговую декларацию по Ндс.

С
optimconsultzadi
Ответить
Здравствуйте коллеги!

Власти предоставили отсрочку по страховым взносам с марта на 3 месяца, а также Федеральная налоговая служба может приостановить все меры контроля из-за коронавируса.
Обсуждается отмена выездных проверок, выемок документов, осмотров.
В этих случаях налоговым инспекторам приходится лично общаться с налогоплательщиками, и возможно распространение вируса среди сотрудников налоговой службы.

Бизнесу такая ситуация выгодна: можно выиграть драгоценное время без проверок и запастить НДС на будущее без последствий.

Оптимизируем налоговую декларацию по Ндс.

С
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