"Не выдержали неделю вместе?": Мария Кожевникова показала синяк под глазом

Звезда серила "Универ" Мария Кожевникова испугала поклонников. Актриса продемонстрировала кровоподтек.

Мария Кожевникова, как и многие сейчас, находится в режиме самоизоляции. Артистка сидит дома с детьми.

О том, как проходит ее карантин, звезда сериала "Универ" рассказала в личном "Инстаграм". Мария опубликовала свежее фото, которым намекнула, что что-то пошло не по плану.

В кадре запечатлено лицо Кожевниковой. Под глазом у актрисы большой синяк. "А как проходит Ваша самоизоляция (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?!" – интригующе написала Мария. Интересно, что знаменитость решила умолчать о том, как получила травму.

Подписчиков публикация очень встревожила. В комментариях пользователи Сети принялись гадать, что же на самом деле случилось. Многие выразили надежду, что речь не идет о бытовом насилии.

"Сын?", "Что за синяк??? Что случилось", С детьми удачно поиграла 😁", "Не выдержали неделю Вместе?", "Бьет значит любит", "Красоту прям ничем не испортить, надеюсь и верю, что это бытовая травма, и никакого насилия", – писали звезде поклонники.

Есть вероятность, что артистка получила синяк, делая упражнения. Мария Кожевникова внимательно следит за весом.

"Каждый день стараюсь заниматься спортом. По 30-40 минут, два раза. Передаю эстафету своим друзьям, чтобы мне не одной было страдать. Иначе потом из двери не выйдем. Всем здоровья", – сказала артистка в "Сторис".

Напомним, сериал "Универ" можно смотреть онлайн на видеосервисе PREMIER.