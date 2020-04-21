Екатерина Волкова высказалась о судьбе сериала "Рикошет"

Екатерина Волкова сыграла в ленте возлюбленную главного героя – Киру. Избранница центрального персонажа ослепла. Ее глазами стала помощница Оксана – эта роль досталась артистке Ингрид Олеринской.
Работа над "Рикошетом" сблизила Екатерину и Ингрид. Артистки не прекратили общение даже после завершения съемок.
Возможно, Волкова и Олеринская вновь вместе появятся в кадре. Общаясь с подписчиками в "Инстаграм", Екатерина отметила, что судьба второй части сериала "Рикошет" пока туманна. Создатели не говорят о продолжении. Тем не менее звезда уверена, что история получит развитие, ведь финал остался открытым.
Напомним, теленовелла с участием Екатерины Волковой стартовала в эфире в начале апреля. Вместе с артисткой в ней появились Александр Устюгов, Сергей Шнырев, Петр Рыков и другие. Режиссером ленты выступил Слава Кириллов. Картина была тепло встречена зрителями и критиками. Сериал "Рикошет" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала НТВ.
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