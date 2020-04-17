Александр Устюгов и его "Рикошет" переплюнули конкурентов

За первую неделю показа "Рикошет" смог обойти российских и заграничных конкурентов и занять первое место в рейтинге телезрителей. Сериал стал первым по количеству поисковых запросов в Сети.
Список составил сайт "Фильм Про". Создатели шкалы популярности ориентировались на попадание теленовеллы в топ каждого из сервисов и ее положение в таблице.
Режиссерами сериала "Рикошет" выступили Денис Карышев и Вячеслав Кириллов. Производством ленты занималась киностудия "Кит".
Действия сериала "Рикошет" развиваются в наши дни. Центральный персонаж Артем Волков возвращается в родной провинциальный город. На малой родине он не был 20 лет. В 90-е Волкова знали как криминального авторитета. Быть частью преступного мира стало слишком опасно, поэтому Артем поменял имя, документы и внешность. Теперь героя зовут Денис.
В теленовелле "Рикошет" много экшен-сцен, постановкой которых занимался известный каскадер Валерий Деркач. Исполнитель главной роли Александр Устюгов практически все трюки исполнил самостоятельно. Отметим, что артист вместе со своим музыкальным коллективом Ekibastuz участвовал в записи саундтрека для картины. Смотреть сериал "Рикошет" онлайн можно на официальном сайте телеканала НТВ.
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