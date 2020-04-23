"Больше, чем у Семенович": Пегова прильнула грудью к похорошевшему Агутину

Музыкальное видео на песню Funky Cha Леонида Агутина сейчас находится на этапе монтажа. Над клипом работала большая команда профессионалов во главе с режиссером Кириллом Кузиным и продюсером Андреем Сергеевым.
"Уже скоро! 29 апреля состоится релиз клипа", – написал Леонид Агутин в личном "Инстаграм". Также вокалист опубликовал серию фотографий с бэкстейджа.
На одном из снимков Леонид Агутин запечатлен с главной героиней музыкального ролика Ириной Пеговой. Звезда сериала "Акушерка", облаченная в наряд для бальных танцев, грудью прильнула к вокалисту.
Поклонники музыканта живо отреагировали на свежие снимки. Народ активно обсуждает выдающиеся формы Пеговой и привлекательность Агутина. Отмечалось, что артистка может посоперничать с пышногрудой певицей Анной Семенович.
"Радует глаз даже больше, чем Семенович =)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "да не скажите. Может костюм неудачный конечно", "Какой же Леонид стал красавец 😍Годы только на пользу пошли👍", "Что-то она тут на себя не похожа🙈". "Жду с нетерпением❤️😘", "Какие все яркие, красивые, харизма зашкаливает 😍 ждем клип🤗", – писали пользователи Сети. Сериал "Акушерка" можно смотреть онлайн на "Ютуб".
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