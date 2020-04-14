Оказавшаяся за рубежом 41-летняя Пегова мечтает быстрее вернуться к дочери

Пегова призналась, что с удовольствием провела бы недельку-другую дома, за городом, вместе с близкими. Время, высвободившееся благодаря карантину, Ирина посвятила бы размышлениям о жизни в целом и о людях в частности.
"Это время скорее для того, чтобы вернуться к себе, расслабиться, а не наоборот – быть вогнанным в стресс и панику!" – рассудила звезда сериала "Акушерка" в "Инстаграм". Ирина подчеркнула, что ей легко рассуждать, ведь она не заперта в четырех стенах. В Белоруссии не введен режим всеобщей самоизоляции.
С одной стороны, Пегова счастлива, что в эти тревожные времена у нее есть работа и стабильный доход. С другой – она мечтает оказаться рядом с дочерью Татьяной. "Хочу поваляться на диване, поболтать, пошутить, посмотреть кино. Ах, жизнь моя прекрасна!" – поделилась Ирина.
Напомним, что звезда сериала "Акушерка" была женой актера Дмитрия Орлова. Знаменитости познакомились в ГИТИСе, где вместе учились. В январе 2006 года Ирина и Дмитрий стали родителями. У пары появилась дочь Татьяна.
В 2011 году СМИ сообщили, что отношения звезд дали трещину. Со временем актеры подтвердили факт развода. В одном из интервью Дмитрий Орлов признался, что в браке с Ириной Пеговой не чувствовал себя главным, так как в их семейную жизнь постоянно вмешивалась теща. Добавим, что сериал "Акушерка" можно смотреть онлайн на "Ютуб".
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