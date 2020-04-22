"Мы как-то разбредаемся": самоизоляция внесла коррективы в жизнь звезды сериала "Война семей"

По словам 38-летней артистки, муж и сын от предыдущих отношений создали для нее комфортную обстановку. "Мы как-то разбредаемся и можем полдня не видеться. Мы по квартире шуршим, у нас нет криков", - поделилась Ольга Медынич.
Звезда сериала "Война семей" призналась, что в молодости считала семейную жизнь полем боя. Артистка постоянно пыталась что-то доказать своему мужчине. Позже Медынич поняла, как важно соблюдать баланс в отношениях. К партнеру необходимо относится терпимо и уважительно.
Ольга уверена, что самоизоляция только укрепила ее отношения с супругом. Раньше артисты очень много работали, а сейчас Медынич и Тетруашвили наслаждаются обществом друг друга.
Звезда сериала "Война семей" стала больше общаться с сыном. Артистка и ее наследник занимаются зарядкой. В доме Медынич теперь четко соблюдают расписание на день. В списке дел актриса выделила время на чтение книг.
Вспышка коронавирусной инфекции внесла коррективы в рабочий процесс. Ольга проходит пробы онлайн. "Это так классно, так удобно! Думала: "Господи, зачем я вообще куда-то езжу?!" Сижу дома, у меня на экране – режиссер, партнер, кастинг-директор", – сказала артистка в прямом эфире инстаграм-аккаунта издания "OK!". Сериал "Война семей" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.
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